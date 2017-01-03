Metin Şahin'dan taziye mesajı..

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Mersin'deki selde hayatını kaybeden 19 yaşındaki milli sporcu Soner Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şahin, federasyonun internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Merhum milli sporcumuz Soner Yılmaz'a Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kentteki sel felaketinde özçekim yaparken denize düşen milli tekvandocunun cesedi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunmuştu.