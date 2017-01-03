- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Metin Şahin'dan taziye mesajı..
03 Ocak 2017 , 11:05
- İlgili:
- Taekwondo
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Mersin'deki selde hayatını kaybeden 19 yaşındaki milli sporcu Soner Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şahin, federasyonun internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Merhum milli sporcumuz Soner Yılmaz'a Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Kentteki sel felaketinde özçekim yaparken denize düşen milli tekvandocunun cesedi, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunmuştu.
- İlgili:
- Taekwondo
YORUM EKLE
Son Genel HaberleriTüm Genel Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar