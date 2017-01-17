Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakaların ilk gününde erkekler 54 ve kadınlar 49 kilo müsabakaları gerçekleştirildi.

Şampiyonada kadınlar 49 kiloda Ankara Kanka Tekvando Spor Kulübünden Merve Dinçel birinciliği, Nevşehir Kapadokya Gençlik Spor Kulübünden İpek Çidem ikinciliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübünden Esra Gül ve Ankara Posta Telgraf Teşkilatı Spor Kulübünden Şüheda Nur Güler de üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 54 kiloda ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Deniz Dağdelen birinci, aynı takımdan Mert Erdoğan ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Nejat Oğuzhan ve İstanbul Bahçelievler Belediyespor Kulübünden Ömer Özeren üçüncü oldu.

Toplam bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı olan isimler, milli takım seçmelerine katılacak.

Şampiyona, 22 Ocak Pazar günü sona erecek.