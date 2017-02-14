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Türkiye Açık Tekvando Turnuvası bitti
14 Şubat 2017 , 21:19
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Uluslararası 4. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, sona erdi.
Antalya'da Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Maritim Pine Beach Otel'de Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından gerçekleştirilen turnuvada kadınlar ile erkeklerde, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde 42 ülkeden toplam bin 800 sporcu mücadele etti.
Turnuvanın son gününde yapılan müsabakalarda, büyük kadınlar 46 kiloda Hollanda'dan Dina Pouryounes Langeroudi, 49 kiloda İpek Çiğdem, 53 kiloda Almanya'dan İnese Tarvida, 57 kiloda Polonya'dan Patrycja Adamkiewica, 62 kiloda İrem Yaman, 67 kiloda Nur Tatar, 73 kiloda Sude Bulut, + 73 kiloda Polonya'dan Aleksandra Kowalcuzuk birinci oldu.
Büyük erkeklerde ise 80 kiloda Rusya'dan Anton Kotkov, 87 kiloda Rusya'dan Vladislav Larin, + 87 kiloda Rusya'dan Roman Kuznetsov birinciliği elde etti.
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