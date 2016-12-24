TEB Ankara Cup şampiyonu belli oldu

TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde son şampiyon Ivana Jorovic, Vitalia Diatchenko'yu 2-0 yenerek unvanını korudu.

Ankara Tenis Kulübünde (ATK) bu yıl 6'ncısı düzenlenen toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın tekler finalinde son şampiyon Sırp tenisçi Jorovic ile kupayı 2013 yılında kazanan Rus sporcu Diatchenko karşılaştı.

Yarı finalde 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı geçen Jorovic, finalde de 2014'te dünya sıralamasında 71. basamağa kadar yükselen Diatchenko'yu 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.

Kadınlar dünya 181 numarası Sırp tenisçi, rakibinin servisini kırarak başladığı ilk sette 3-0 öne geçti. Diatchenko durumu 3-2 yapsa da kontrolü yeniden ele geçiren Jorovic, servislerini oyuna sokmakta zorlanan rakibi karşısında ilk seti 6-4 aldı.

Çekişmeli geçen ikinci setin birinci ve beşinci oyunlarında Rus rakibinin servislerini kıran Jorovic, 4-2'lik skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sırp tenisçi, üst üste üç oyun alan Diatchenko karşısında geriye düşse de rakibinin basit hatalarından faydalanarak seti 7-5, maçı da 2-0 kazandı.

Turnuvada üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan Sırp Ivana Jorovic, birincilik ödülünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan aldı. Sakatlığının ardından kortlara Ankara Cup'la dönen Rus sporcu Vitalia Diatchenko'nun ikincilik ödülünü ise ATK Başkanı Ergin Fikirmen verdi.