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Eski şampiyon bıraktı!

Tarih28 Aralık 2016 , 21:12

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Eski şampiyon bıraktı!

AJANSSPOR - Bir dönem teniste dünyanın 1 numarası olan ve kariyerinde Roland Garros şampiyonluğu bulunan Sırp raket Ana Ivanovic, 29 yaşında tenisi bıraktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ivanovic, geçmişte kendisi için belirlediği standartlarda oynayamadığını hissettiğini ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamak için böyle bir karar aldığını açıkladı.

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