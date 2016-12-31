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2016'nın son şampiyonu Nadal

Tarih31 Aralık 2016 , 17:10

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2016'nın son şampiyonu Nadal

 İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2016 yılının son tenis turnuvası Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'ndan zaferle ayrıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Belçikalı David Goffin karşılaştı.

Mücadelenin setlerini 6-4 ve 7-6 alan Nadal, 2016 yılının son tenis turnuvasının şampiyonu oldu. 

Bu zaferle İspanyol tenisçi, kariyerinde 4'üncü kez Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşadı.

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