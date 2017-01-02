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Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'dan erken veda
02 Ocak 2017 , 13:37
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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) kapsamında düzenlenen turnuvalarda, milli sporculardan Çağla Büyükakçay Shenzhen Açık'ın birinci, İpek Soylu ise ASB Classic'te elemelerin ikinci turunu geçemedi.
Çin'in Shenzhen şehrinde oynanan karşılaşmada Çağla Büyükakçay, tek kadınlarda dünya 10 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta'ya 2-0 yenildi.
İlk seti 6-2, ikinci seti de 6-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya ilk turda veda etti.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde oynanan tek kadınlar ikinci eleme turu müsabakasında ise İpek Soylu, ilk seti kazanmasına rağmen Japon rakibi Nao Hibino'ya 2-1 mağlup oldu.
İlk seti 7-6 kazanan İpek Soylu, ikinci seti 6-4, final setini ise 6-1 kaybederek, 2-1 yenildi ve ana tabloda oynamaya hak kazanamadı.
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