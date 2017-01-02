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Anıl Yüksel ilk turda elendi

Tarih02 Ocak 2017 , 19:26

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Anıl Yüksel ilk turda elendi

Türk tenisçi Anıl Yüksel, kariyerinin ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Katar Açık'ta, Çek Jiri Vesely'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler ilk tur maçında, şampiyonaya özel davetle katılan dünya 507 numarası Anıl Yüksel ile dünya sıralamasının 55. basamağındaki Jiri Vesely karşılaştı.

Çek tenisçi, 1 saat 5 dakika süren mücadeleyi, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

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