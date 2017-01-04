Dünya 1 numarası Andy Murray, beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı.

Murray'in açıklamaları şöyle:

"Avustralya'da sezona iyi başladım ve final yaptım. Eşimin hamileliği ve kayınpederimin rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı ve stresli bir dönem yaşadım. Şubat ayında kızımın dünyaya gelmesi müthiş bir deneyimdi. Bir kaç ay sıkıntılar yaşadım. Toprak kort sezonu başladı ve Fransa Açık'ta iyi oynadım, Novak Djokovic'e kaybettim. Ondan sonrası daha iyi oldu. Mental olarak toparlandım, Ivan Lendl'ın da antrenörlüğüme dönmesiyle ekibimle yeniden çıkış yakadalım. Wimbledon benim için müthişti şampiyonlukla geçti, ikinci olimpiyat şampiyonluğum harikaydı. Yılın sonu, kariyerimin en iyi aylarıydı. Odaklandım ve 1 numara oldum.

Dünya sıralamasında 1 numaraya çıkmak kadar , orada kalmak da zor. Bu konuda sizin yol haritanız ne olacak?

Daha önce bu pozisyona çıkmamıştım ve nasıl olacağını bilmiyorum. Antrenörüm Ivan Lendl'ın bu konuda deneyimi var. Bana yardımcı olacaktır. Bu noktaya gelmem kolay olmadı. 11-12 yıl bu konuma gelmek için çalıştım, şimdi aynı şekilde mücadele etmeliyim. Mental olarak kendimi yüksek seviyede tutmalıyım. Her hafta oyunumdaki tutarlılık sürmeli. Kariyerimin ilk yıllarındaki gibi düşünmeli ve çalışmalıyım. Önce hedefim grand salam kazanmaktı, konsantre oluyordum her turnuvaya aynı şekilde konsantre olmalıyım."