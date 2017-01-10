Dev rakiplerine 'Nal' toplatıyor!

Türkiye Masa Tenisi Süper Lig 3.etap müsabakaları Bursa’da tamamlandı. Çukurova Üniversitesi Spor Kulübü 4 maçını da kazanıp Beşiktaş’ın önünde averajla lider durumda yer alıyor.

3. yılında ilk kez büyükler erkekler kategorisinde bu kadar iddialı bir pozisyonda yer alan yeşil beyazlı ekip ilk yarının son 3 maçını kendi evinde oynamanın avantajıyla sahaya çıkacak.

YOLUNA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne de İstanbul Büyükşehir Belediyespor... Adana’nın Masa Tenisinde en önemli kulübü Çukurova Üniversitesi dev bütçeli rakiplerinin önünde şuanda zirvede bulunuyor. Oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alan temsilcimiz Ocak ayında 4.etapta kendi saha ve seyircisinin önünde çıkacak ve play- off serisine avantajlı bir şekilde çıkmanın hesaplarını yapacak. 3. Yılında ilk kez bu kadar başarılı olan ve sezona müthiş bir başlangıç yapan temsilcimiz Sunay Atakan önderliğinde rakiplerinin adeta korkulu rüyası oldu. İlk yarıyı lider tamamlayıp ikinci devreye moralli girmek istediklerini belirten antrenör Sunay Atakan, “İlk kez erkeklerde böylesine bir tablo içindeyiz. Şampiyonluk neden gelmesin ki? Bunun için yürekli ve kabiliyetli oyunculara sahibiz” dedi.

TÜRKİYE SÜPER LİG

ERKEK TAKIMLAR PUAN TABLOSU

TAKIMLAR O G M P

1.Ç.Üniversitesi12 11 1 23(ADANA)

2.Beşiktaş 12 11 1 23(İSTANBUL)

3.Sarkuysan 12 10 2 22(KOCAELİ)

4.Fenerbahçe 12 8 4 20(İSTANBUL)

5.İstanbul BBSK12 8 4 20(İSTANBUL)

6.Türk Telekom12 8 4 20(ANKARA)

7.İ.Kupası Tenis12 7 5 19(İSTANBUL)

8.Tenis Eskrim 12 7 5 19(İSTANBUL)

9.Yalova Bld 12 6 6 18(YALOVA)

10.Sistem Reklam12 6 6 18(İSTANBUL)

11.Girne Amerikan12 5 7 17(KKTC)

12.Şahinbey Bld12 4 8 16(GAZİANTEP)

13.MTİ 12 2 10 14(ADANA)

14.Antalyaspor 12 2 10 14(ANTALYA)

15.Kocasinan Bld12 1 11 13(KAYSERİ)

16.Bursa Bld 12 0 12 12(BURSA)

Haber- Oğuzhan DELEN