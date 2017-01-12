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Teniste 9 kişiye ceza!
12 Ocak 2017 , 11:08
- İlgili:
- Tenis
- Genel Haberler
Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), yasa dışı bahis gerekçesiyle geçen yıl hakkında soruşturma açılan tenisçi ve hakemlerden dokuzuna ceza verildiğini açıkladı.
TIU tarafından yayımlanan yıllık raporda, teniste yasa dışı bahis şüphesiyle inceleme altına alınan maç sayısında önceki yıllara oranla artış yaşandığı ve bu durumun endişe verici olduğu belirtildi.
Raporda, 2016'da yasa dışı bahis gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan tenisçi ve hakemlerden dokuzuna ceza verildiği, inceleme altındaki maç sayısının ise önceki yıla oranla 246'dan 292'ye yükseldiği vurgulandı.
Geçen yıl düzenlenen bazı grand slam turnuvalarındaki maçların da inceleme altında olduğu ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği de ifade edildi.
Raporda, ayrıca, tenisçilerin sosyal medyada son dönemde çok fazla sözlü tacize maruz kaldığı ve bu kişiler hakkında yasal yollara başvurulduğu bilgisine de yer verildi.
- İlgili:
- Tenis
- Genel Haberler
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