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Kvitova hızla iyileşiyor
13 Ocak 2017 , 16:05
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- Tenis
- Genel Haberler
Ülkesinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından elinden yaralanan Çek kadın tenisçi Petra Kvitova, hızla iyileştiğini açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Kvitova, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Elindeki dikişlerin alındığını belirten 26 yaşındaki tenisçi, "Elim, ameliyatın ardından hızla iyileşiyor ve bu durum beni çok mutlu ediyor. Rehabilitasyon süresince çalışmalarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum ve her zaman pozitif kalmaya özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.
Geçen ay evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan 26 yaşındaki sporcu, 4 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşerek kortlara dönmesinin, en az 5 ayı bulması bekleniyor.
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