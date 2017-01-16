Milli tenisçi Ergi Kırkın çeyrek finalde

Uluslararası Traralgon Gençler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcu Ergi Kırkın, hem tek hem de çift erkeklerde çeyrek finale yükseldi.

Ergi, Avustralya Açık gençler kategorisi ana tablo maçları öncesi katıldığı turnuvanın 3. turunda, Rus Mikhail Sokolovskiy ile karşılaştı.

İlk turda ev sahibi Avustralya'dan Chase Ferguson'ı, 2. turda ise Büyük Britanyalı Max Stewart'ı yenen 13 numaralı seribaşı 17 yaşındaki Ergi, Rus rakibini de 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 geçerek son 8 isim arasına kaldı.

Ergi ile çiftlerde beraber yarıştığı Fransız Corentin Moutet, Avustralya Açık gençler ana tablosundaki bir diğer Türk raket Kaya Göre ile İtalyan partneri Federico Iannaccone'yi 2-0 (6-4, 6-3) yenerek çeyrek finale çıktı.

Genç tenisçi, yarınki çeyrek final maçlarında Fransız Moutet ve Fransa'dan Dan Added-Matteo Martineau çiftiyle karşılaşacak.