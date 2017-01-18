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Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
18 Ocak 2017 , 17:05
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- Tenis
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Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste 5. kez mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri belli oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 8-11 Şubat'ta Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek organizasyonda, C Grubu'nda Büyük Britanya, Letonya ve Portekiz ile mücadele edecek.
Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takım, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşuyor.
Türkiye'nin bulunduğu C Grubu'nu lider tamamlayacak takım, A Grubu'nun birincisiyle yükselme maçı oynayacak. İki grupta son sırada yer alan takımlar ise alt kümeye düşmeme mücadelesinde karşılaşacak.
Türkiye'nin rakiplerinin kadrosu ise şöyle:
Büyük Britanya: Johanna Konta, Heather Watson, Laura Robson, Jocelyn Rae
Letonya: Jelena Ostapenko, Diana Marcinkevica, Daniela Vismane
Portekiz: Michelle Larcher De Brito, Ines Murta, Maria Joao Koehler, Joana Vale Costa
- Gruplar
FED Kupası'nda kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Polonya, Gürcistan, Avusturya
B Grubu: Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek
C Grubu: Büyük Britanya, Türkiye, Letonya, Portekiz
D Grubu: Sırbistan, İsrail, Bulgaristan, Estonya
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