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Federer ve Muguruza tur atladı
20 Ocak 2017 , 16:19
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- Tenis
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer, tek kadınlarda ise Garbine Muguruza üst tura adını yazdırdı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 10 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych karşılaştı.
Karşılaşmayı 6-2, 6-4 ve ve 6-4'lük setlerle 3-0 alan Federer, 4. tura yükseldi.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Slovak Lukas Lacko'yu 6-4'le sonuçlanan setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Tek kadınlarda da 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 32 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçerek 4. tura kaldı.
Kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise zorlanmadığı mücadelede Çinli Ying-Ying Duan'ı 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.
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