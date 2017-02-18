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Türk tenis hakemliğinde bir ilk
18 Şubat 2017 , 12:45
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta ilk kez bir Türk hakem görev yapmaya hak kazandı.
Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te mayıs ayında başlayacak organizasyona seçilen çizgi hakemleri arasında Esin Kıratlı da yer aldı.
TTF'den yayımlanan kutlama mesajında, "Senelerdir göstermiş olduğu üstün başarılarla Türk tenis hakemliği camiasını gururlandıran Esin Kıratlı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.
Öte yandan, Fransa Tenis Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında, Fransa'daki bazı ATP Challenger turnuvalarında Türk kule hakemleri de görev yapacak.
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