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Çağla Büyükakçay ilk turda elendi
19 Şubat 2017 , 16:51
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Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, tek kadınlar ilk turunda İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elendi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, dünya klasmanında 82'ncilikte bulunan Çağla Büyükakçay ile dünya 62 numarası Golubic karşılaştı.
Milli tenisçi, 2 saat 44 dakika süren mücadelede Golubic'e 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek tek kadınlarda ilk turu geçemedi.
Turnuvaya çift kadınlarda devam edecek Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, ilk turda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'nın karşısına çıkacak.
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