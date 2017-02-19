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Çağla çiftlerde de elendi..
19 Şubat 2017 , 19:32
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Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, çift kadınlar ilk turunda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çağla Büyükakçay ile partneri Vikhlyantseva, Minella-Sevastova çiftiyle karşılaştı.
Milli sporcu ve partneri, 54 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek çift kadınlarda ilk turu geçemedi.
Çağla Büyükakçay, bugün oynanan tek kadınlar ilk tur maçında da İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elenmişti.
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