Çağla çiftlerde de elendi..

Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, çift kadınlar ilk turunda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'ya 2-0 yenilerek elendi.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çağla Büyükakçay ile partneri Vikhlyantseva, Minella-Sevastova çiftiyle karşılaştı.

Milli sporcu ve partneri, 54 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek çift kadınlarda ilk turu geçemedi.

Çağla Büyükakçay, bugün oynanan tek kadınlar ilk tur maçında da İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elenmişti.