Kortların kahramanları ile buluştular!

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta görev alacak top toplayıcı çocuklar, ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşlerin katıldığı etkinlikle basınla bir araya geldi.

Dünyanın en ünlü tenisçilerinin mücadele edeceği Avustralya Açık’ta, heyecanı ve stresi en yüksek maçlardan, eleme maçlarına, çiftlerden, tekerlekli sandalyede yapılan karşılaşmalara kadar tüm maçlarda oyuncuların en yakınında sessizce görevlerini yapan top toplayıcı çocuklar unutulmadı.

Avustralya Açık’ta gönüllü olarak görev yapacak, yaşları 12-15 arasında değişen 380 çocuk, Avustralya Açık Direktörü Craig Tiley ile ABD'li Serena ve Venus Williams kardeşlerin de katıldığı organizasyonda medya mensuplarının karşına çıktı.

En zor anlarda bile sakin bir şeklide görevlerini yerine getiren top toplayıcılara teşekkür eden Tiley, daha sonra Serena ve Venus Williams’ı çocuklarla tanıştırdı.

Tenis kortlarının "sessiz" kahramanı top toplayıcı çocuklara üslendikleri görevin çok önemli olduğunu hatırlatan Serena Williams, "Hepiniz harikasınız ve umarım bu sene çok eğlenirsiniz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Avustralya Açık’ta 380 top toplayıcı çocuk görev yapacak. Yaklaşık 2 bin başvuru arasından aylar süren denemelerin ardından seçilen çocuklardan yirmisi Güney Kore, altısı Çin ve ikisi de Fransa’dan seçildi.