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İpek Soylu'dan erken veda!
12 Ocak 2017 , 09:42
- İlgili:
- Tenis
- Grand Slams
Milli tenisçi İpek Soylu, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk maçında Belaruslu Aryna Sabalenka'ya yenilerek şampiyonaya ilk turda veda etti.
Soylu, Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun birinci Grand Slam'ı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndaki ilk mücadelesinde Sabalenka ile karşılaştı.
Melbourne Park'ta güneşli bir havada oynanan müsabakada rakibi karşısında başarılı olamayan Soylu, ilk seti 6-2, ikinci seti 6-1, maçı da 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.
İpek Soylu, Avustralya Açık'ta çiftlerde ana tabloda mücadelesine devam edecek.
- İlgili:
- Tenis
- Grand Slams
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