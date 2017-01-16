Çağla'nın hedefleri büyük!

Avusturya Açık'ta Fransız Oceane Dodin'le eşleşen Çağla Büyükakçay beIN Sports'a; turnuvadaki hedeflerini, Fransız rakibini ve 2017 yılı ile ilgili hedeflerini anlattı.

Röportajına, "Kariyerimin ilk Avustralya Açık'ı olacak, çokok heyecanlıyım. Maç sıcak bir havada olacak. Kendimi hazır hissediyorum. Yarın herkes için şartlar farklı olacak. Umarım en iyi performansımı gösteririm." sözleriyle başlayan Çağla, rakibi hakkında ise, "Rakibim Dodin'le sıralamada birbirinize çok yakınız. Grand Slam'lerde ana tablo tecrübesi var, ilk 100'de. Daha önce hiç oynamadık ama agresif bir oyuncu. Benim daha çok saha içinde bulunmam gereken bir oyun planımız olacak. Grand Slam'lerde iyi kura çekmek çok önemli. Rakibimle eşitiz, neler olacak göreceğiz. Burada olmak çok güzel. Avustralya'da birçok Türk var. Desteklerini görmek çok güzel, Türk tenisi adına." yorumlarını yaptı.

Geçtiğimiz sene yaşadıkları ve 2017'deki hedefleri hakkında yorumlar da yapan yıldız tenişçimiz, "Gerçekten 2016 çok başka br yıl oldu benim adıma. 2017 yılıyla ilgili çok savbırsızım ve heyecanlıyım. İlk defa tamamen bu kadar üst seviyede yer alacğım. Ana tabloda yer alıyorum. Bu seviyede kalabilmek için çok emek veriyorum ancak sonuçlarda önemli. İlk olarak güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Yerimi korumam lazım. En büyük hedeflerden birisi kariyer rekorum olan 60 numarayı geliştirmek olacak." cümleleriyle iddiasını dile getirdi.