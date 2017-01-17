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Novak Djokovic turladı!
17 Ocak 2017 , 15:00
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- Tenis
- Grand Slams
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, dünya 40 numarası Fernando Verdasco'yu 3-0 yenerek 2. tura yükseldi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 2016'da dahil burada 6 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile 2009'da yarı final oynayan İspanyol Fernando Verdasco karşılaştı.
Djokovic, 2. seti büyük heyecana sahne olan maçı, 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak yoluna devam etti.
Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Gael Monfils, Jiri Vesely'yi 3-0 (6-2, 6-3, 6-2), 8 numaralı seribaşı Dominic Thiem ise Jan-Lennard Struff'u 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-3) mağlup etti ve 2. tur vizesi aldı.
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- Tenis
- Grand Slams
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