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Radwanska'ya büyük şok!
19 Ocak 2017 , 12:49
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- Tenis
- Grand Slams
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.
Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.
- İlgili:
- Tenis
- Grand Slams
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