Pliskova'dan 8. zafer

Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Çek Karolina Pliskova, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya 3 numarası Pliskova ile sıralamada 18'inci basamakta yer alan Wozniacki karşı karşıya geldi.

Pliskova, bir saat 19 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikisi bu yıl olmak üzere WTA organizasyonlarında 8'inci zaferini yaşadı.