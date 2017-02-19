- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Pliskova'dan 8. zafer
19 Şubat 2017 , 00:23
Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Çek Karolina Pliskova, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya 3 numarası Pliskova ile sıralamada 18'inci basamakta yer alan Wozniacki karşı karşıya geldi.
Pliskova, bir saat 19 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikisi bu yıl olmak üzere WTA organizasyonlarında 8'inci zaferini yaşadı.
YORUM EKLE
Son WTA HaberleriTüm WTA Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 4
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 16
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller