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Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer'i rahat geçti

Tarih18 Aralık 2016 , 19:45

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Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer'i rahat geçti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Yılmaz Duman

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan, Nilay Özdemir (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Thaisa, Hande Baladin)

Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes, Çağla Erdem, Yaneva, Melike Yılmaz (Funda Bilgi, Selin Uygur, Fawcett, Zülfiye Derinbay, Miniriye Vatansever)

Setler: 25-18, 26-24, 25-18

Süre: 84 dakika (27, 32, 25)

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