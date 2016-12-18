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Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer'i rahat geçti
18 Aralık 2016 , 19:45
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Yılmaz Duman
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan, Nilay Özdemir (Gülden Kuzubaşıoğlu, Neslihan Güler, Thaisa, Hande Baladin)
Sarıyer Belediyespor: Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes, Çağla Erdem, Yaneva, Melike Yılmaz (Funda Bilgi, Selin Uygur, Fawcett, Zülfiye Derinbay, Miniriye Vatansever)
Setler: 25-18, 26-24, 25-18
Süre: 84 dakika (27, 32, 25)
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