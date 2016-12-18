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Fenerbahçe 3-1'le geçti

Tarih18 Aralık 2016 , 19:40

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Fenerbahçe 3-1'le geçti

Fenerbahçe: 3 - Seramiksan: 1

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Natalia, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Meliha İsmailoğlu, Dicle Babat, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)

Seramiksan: Selime İlyasoğlu, Arnet, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan, Cansu Aydınoğulları (Sedef Sazlıdere, Gamze Ergin, Elif Kavrar, Sıla Çalışkan, Desisleva)

Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21

Süre: 107 dakika (30, 23, 26, 28)

 

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında Fenerbahçe, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

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