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İdmanocağı: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2
18 Aralık 2016 , 18:40
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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde İdmanocağı, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Trabzon 19 Mayıs
Hakemler: Zeki Bocutcu, Mutlu Seçal
İdmanocağı: Sanchiz, Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Kicka, Neşve Büyükbayram (Fatma Beyaz, Meta Enko, Aycanaz İhitayroğlu)
Nilüfer Belediyespor: Trushkina, Kozlova, Cemre Janset Erkul, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Selen Asıcı Kafadar, Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran)
Setler: 21-25, 20-25, 25-20, 25-23, 16-14
Süre: 135 dakika (29, 29, 27, 29, 21)
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