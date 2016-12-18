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İdmanocağı: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

Tarih18 Aralık 2016 , 18:40

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İdmanocağı: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde İdmanocağı, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Trabzon 19 Mayıs

Hakemler: Zeki Bocutcu, Mutlu Seçal

İdmanocağı: Sanchiz, Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Kicka, Neşve Büyükbayram (Fatma Beyaz, Meta Enko, Aycanaz İhitayroğlu)

Nilüfer Belediyespor: Trushkina, Kozlova, Cemre Janset Erkul, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Selen Asıcı Kafadar, Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran)

Setler: 21-25, 20-25, 25-20, 25-23, 16-14

Süre: 135 dakika (29, 29, 27, 29, 21)

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