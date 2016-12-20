Eczacıbaşı ter attı!

BEŞİKTAŞ- ECZACIBAŞI VİTRA: 0-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Bülent Kırmızı

SETLER: 17-25, 13-25, 21-25

SÜRE: 73 Dk. (23, 25, 25)

BEŞİKTAŞ: Çağla (-), Tuğba (9), Zehra (4), Hecke (11), Rousseaux (2), Yasemin (2), Bihter (L), Humay (3), Merve (2), Simay (-), Dilara (-)

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson (12), Büşra (5), Neslihan (9), Tatiana (16), Thaisa (13), Nilay (1), Gülden (L),

ECZACIBAŞI DEVREYİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 1. Devre son hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Beşiktaş’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı yaptığı 11 maçta 8. Galibiyetini alırken, üç de mağlubiyeti bulunuyor. Bu galibiyet ile puanını da 27.87’ye yükselten Turuncu-Beyazlılar Lider Vakıfbank’n ardından devreyi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş ise yaptığı 11 maçta 6 galibiyeti bulunuyor. 5. Mağlubiyetini alan Siyah-Beyazlılar 17.72’lik puanla devreyi 7. Sırada tamamladı.

ECZACIBAŞI İLK İKİ SETİ RAHAT KAZANDI!

Maça iyi başlayan Eczacıbaşı oldu. İlk setin teknik molalarını da 5-8 ve 11-16 önde geçti. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Eczacıbaşı seti de 17-25 aldı. İlk seti farklı alan Eczacıbaşı ikinci sete de hızlı başladı. Üst, üste aldığı sayılarla skoru 1-4 lehine çevirdi. Teknik molaları da 3-8 ve 11-16 farklı önde tamamladı. Seti de 13-25 alırken zorlanmadı.

ECZCIBAŞI ZORLANMASINA RAĞMEN MAÇI ALMAYI BAŞARDI!

Maçın üçüncü seti karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Bu setin de ilk teknik molasını konuk takım Eczacıbaşı 6-8 önde kapadı. Maçı bırakmayan Beşiktaş rakibini 11-11’de yakaladı 12-11 öne geçti. 12-12 beraberlik sonrası Siyah-Beyazlılar ikinci kez 13-12 öne geçti. 14-14 beraberlik sonrası ikinci teknik molayı da Eczacıbaşı 14-16 önde bitirdi. İkinci teknik mola sonrası da Beşiktaş’tan Tuğba ve Hecke’nin takımlarına kazandırdıkları sayılarla beraberlikler sürdü. Kıran, kırana bir maç oldu. 17-17 beraberlik sonrası Turuncu- Beyazlılar Tatiana, Thaisa, Neslihan ve Larson’un etkili servis ve smaçlarıyla sayı farkını açtı. Seti de 21-25 aldı. Maçı da 3-0 kazandı.