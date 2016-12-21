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Çekişmeli maçı Seramiksan kazandı..
21 Aralık 2016 , 19:23
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Seramiksan: 3 - Çanakkale Belediyespor: 2
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu Hot, Tow-Arnett, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Nikolova, Sıla Çalışkan)
Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Elif Uzun, Jana Kulan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz)
Setler: 25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10
Süre: 124 dakika (25, 29, 28, 27, 15)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son haftasında Seramiksan, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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