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Çekişmeli maçı Seramiksan kazandı..

Tarih21 Aralık 2016 , 19:23

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Çekişmeli maçı Seramiksan kazandı..

Seramiksan: 3 - Çanakkale Belediyespor: 2

Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Burhan İlhan, Vedat Kırçova

Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Selime İlyasoğlu Hot, Tow-Arnett, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Nikolova, Sıla Çalışkan)

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Elif Uzun, Jana Kulan (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10

Süre: 124 dakika (25, 29, 28, 27, 15)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin son haftasında Seramiksan, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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