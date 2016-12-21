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Fenerbahçe set vermedi!
21 Aralık 2016 , 19:15
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Nilüfer Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 3
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Iryna, Kozlova, Cemre Janset Erkul, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler, Neslişah Durgun (Dilara Bağcı, Elif Merve Kapıkıran, Selen Asıcı Kafadar, Melis Buse Kara, Seda Menekşe, Deniz Berrak Kakaşçı)
Fenerbahçe: Ergül Avcı, Kim Koung, Ezgi Dilik, Natalia, Eda Dündar Erdem, Balkestein (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Nootsara, Polen Uslupehlivan, Nur Dicle Babat, Şeyma Ercan)
Setler: 13-25, 18-25, 19-25
Süre: 75 dakika (22, 26, 27)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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