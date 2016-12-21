Galatasaray, Halkbank'a tek set verdi!

GALATASARAY- HALKBANK: 3-1

SALON: Galatasaray Park

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Mehmet Gül

SETLER: 25-18, 25-15, 18-25, 25-15

SÜRE: 104 Dk. (27, 25, 26 , 26)

GALATASARAY: Güldeniz (13), Aslı (8), Centoni (16), Seda (21), Jack (8), Gamze (-), Nihan (L), Işil (L), Ada (-), Nursevil (2), Ruseva (1), Leys (1)

HALKBANK: Seda (1), Ana (17), Hande (8), Tutku (1), Salas (25), Julia (9), Derya (L), Aslıhan (-), Fulden (-),

SAYI: 93-73

RAKİP TAKIM HATASI: 23-12

SERVİS: 92-74

SERVİSTEN SAYI: 5-7

HATALI SERVİS: 7-10

MANŞET: 63-85

HATALI MANŞET: 7-5

HÜCUM: 127-134

HÜCUMDAN SAYI: 60-46

BLOKTAN SAYI: 5-8

CİM-BOM İLK YARIYI 4. SIRADA TAMAMLADI!

Federasyon Başkanı Akif Üstündağ ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ile Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Selahattin Süleymanoğlu’nun da izlediği Vestel Venüs Sultanlar Ligi 1. Etap, 1. Devre son karşılaşmasında Galatasaray konuk ettiği Halkbank’ı 3-1 mağlup etti. Yaptığı 11 karşılaşmada 7. Galibiyeti ve 4 de mağlubiyeti bulunan Sarı-Kırmızılılar puanını da 23.20’ye yükseltti. Sıralamada da bir basamak 5. Sıradan 4. Sıraya yükseldi. Ligin ilk devresini de 4. Sırada tamamlamış oldu. Halkbank ise 11 maçta 8. Mağlubiyetini alırken, 4 de galibiyeti bulunuyor. 12.05 puanla 8. Sırada yerinde kaldı.

SARI-KIRMIZILILAR İLK 2 SETİ RAHAT KAZANDI!

Maça iyi başlayan ev sahibi Galatasaray oldu. Teknik molaları da 8-5 ve 16-12 önde geçti. Seda, Güldeniz ve Jack’ın etkili servis ve smaçlarıyla sayı farkını açtılar. Seti de 25-18 alırken zorlanmadılar. İkinci set ise karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı 8-7 önde geçen Cim-Bom oldu. Sonraki sürelerde Halkbank 8-8 beraberliği sağladıysa da sonunu getiremedi. Sarı- Kırmızılılar ikinci teknik molayı 7 sayılık fark ile 16-9 önde kapadı. Seti de 25-15 gibi farkla aldı. Set skorunu da 2-0 lehlerine çevirdi.

HALKBANK ÜÇÜNCÜ SETİ ALDI. MAÇ İÇİN DE UMUTLANDI!

İlk 2 seti kaybeden Halkbank üçüncü sete iyi başladı. Çok iyi servisler atıp Cim-Bom’un manşetlerini bozdular. Yerinde bloklarla rakibin hücumlarını kestiler. Smaçlarıyla da sayıları buldular. Teknik molalara 6-8 ve 8-16 önde girdiler. Sarı-Kırmızılılar Salas, Ana ve Julia ile Naz’ı durduramayınca Halkbank seti 18-25 aldı. Maç için de umutlandılar. Halkbank seti ataktan 16, servis, blok ve rakip takım hatalarından da aldıkları 3’er sayı ile set, kazandı.

CİM-BOM 4. SETİ DE ALIP MAÇI DA KAZANDI!

Üçüncü seti kaybedip maçı zora sokan Cim-Bom dördüncü sete hızlı başladı. Halkbank’tan ise hatalar üst, üste gelince maç umutları da kalmadı. Galatasaray ilk teknik molayı 5 sayılık fark ile 8-3 önde geçti. Oyuna aynı hızla devam eden Sarı-Kırmızılılar ikinci teknik molayı da 16-9 farklı önde kapadı. Sonraki sürelerde Halkbank seti almak için bütün güçlerini ortaya koydularsa da Galatasaray bu seti de 25-15 maçı da 3-1 kazandı.