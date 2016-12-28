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Bursa BŞB averajla turladı!

Tarih28 Aralık 2016 , 20:40

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Bursa BŞB averajla turladı!

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Ayata, Ali İhsan Gözü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, Milos, Horvath (Aylin Sarıoğlu, MerveTanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)

Çanakkale Belediyespor: Seda Arsoy, Jerkov, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz, Jana, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun)

Setler: 25-17, 25-15, 22-25, 25-22

Süre: 103 dakika (22, 22, 28, 31)

Voleybolda Bayanlar Kupa Voley birinci bölüm rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi. 

Bursa ekibi, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Çanakkale temsilcisi karşısında sayı averajıyla tur atladı ve adını final grubuna yazdırdı. 

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