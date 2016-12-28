- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bursa BŞB averajla turladı!
28 Aralık 2016 , 20:40
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ebru Ayata, Ali İhsan Gözü
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Gomes, Milos, Horvath (Aylin Sarıoğlu, MerveTanıl, Yaren Hatipoğlu, Merve İkbal Albayrak)
Çanakkale Belediyespor: Seda Arsoy, Jerkov, Gözde Dal İrgi, Ceren Kestirengöz, Jana, Beyza Arıcı (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu, Elif Uzun)
Setler: 25-17, 25-15, 22-25, 25-22
Süre: 103 dakika (22, 22, 28, 31)
Voleybolda Bayanlar Kupa Voley birinci bölüm rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bursa ekibi, ilk maçta deplasmanda 3-1 yenildiği Çanakkale temsilcisi karşısında sayı averajıyla tur atladı ve adını final grubuna yazdırdı.
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar