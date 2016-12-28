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Sarıyer Belediyespor final grubunda...
28 Aralık 2016 , 19:54
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Sarıyer Belediyespor: 3 - Seramiksan: 1
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman
Sarıyer Belediyespor: Rida Erlalelitepe, Yaneva, Selin Uygur, Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes (Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Zülfiye Derinbay)
Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Tow Arnett, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Selime İlyasoğlu, Sıla Çalışkan, Gamze Ergin)
Setler: 24-26, 26-24, 25-23, 25-21
Süre: 119 dakika (31, 30, 29, 29)
Voleybol Bayanlar Kupa Voley 1. tur eleme rövanş karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.
Sarıyer Belediyespor ilk maçta 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak turu geçti ve final grubuna yükseldi.
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