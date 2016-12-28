Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Sarıyer Belediyespor final grubunda...

Tarih28 Aralık 2016 , 19:54

Yorum
Sarıyer Belediyespor final grubunda...

Sarıyer Belediyespor: 3 - Seramiksan: 1

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman

Sarıyer Belediyespor: Rida Erlalelitepe, Yaneva, Selin Uygur, Arelya Karasoy, Esra Kırıcı, Crimes (Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, Zülfiye Derinbay)

Seramiksan: Cansu Aydınoğulları, Nikolova, Tow Arnett, Meryem Boz, Nizetich, Ceyda Demirhan (Sedef Sazlıdere, Elif Kavrar, Selime İlyasoğlu, Sıla Çalışkan, Gamze Ergin)

Setler: 24-26, 26-24, 25-23, 25-21

Süre: 119 dakika (31, 30, 29, 29)

Voleybol Bayanlar Kupa Voley 1. tur eleme rövanş karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor, Seramiksan'ı 3-1 yendi.

Sarıyer Belediyespor ilk maçta 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak turu geçti ve final grubuna yükseldi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

ih