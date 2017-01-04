Kadın voleybolunda yeni menajer Emniyetli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri, eski milli oyuncu Pelin Çelik Emniyetli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve milli takımlar sorumluları Kurtaran Mumcu ile Bahar Mert Üçoklar'ın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, A Milli Kadın Takımı'nda menajerlik görevine eski milli voleybolcu Pelin Çelik Emniyetli'nin getirilmesi kararlaştırıldı.

TVF Başkanı Üstündağ, yaptığı açıklamada, Emniyetli'nin aktif oyunculuk döneminden sonra da voleybolun içinde olmasını istediklerini belirterek, "Pelin, sporcu bir aileden geliyor. Voleybolda oyuncu olarak edindiği 22 yıllık bilgi ve birikimi, yönetici pozisyonuna da en iyi şekilde yansıtacağına, takım ruhu ile ekip olarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Emniyetli ise TVF Başkanı Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve milli takımlar sorumluları Mumcu ile Üçoklar'a teşekkür ederek, "Yüzlerce kez gururla formasını giydiğim milli takımımıza, yeni görevimle tekrar hizmet edebilme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Yeni oluşan teknik kadro ve milli takımla yine tarihi başarılara ulaşmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Üstündağ'ın TVF başkanlığına seçilmesinin ardından milli takımlarda yeniden yapılanmaya gidilmiş, A Milli Kadın Takımı'nın başına Giovanni Guidetti getirilmiş, A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü ise Joshko Milenkoski olmuştu.

-"Paşa Hüseyin"in kızı

Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu takımlarında futbol oynamış "Paşa Hüseyin" lakaplı Hüseyin Çelik'in kızı olan Pelin Çelik Emniyetli, 1982 yılında İstanbul'da doğdu.

Voleybola 1993'te VakıfBank'ta başlayan Emniyetli, Türkiye'de Yeşilyurt, Türk Telekom, Fenerbahçe, Karşıyaka, Beşiktaş, Sarıyer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor takımlarında oynadı.

Yurt dışında da bir sezon Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımında forma giyen Emniyetli, milli takımlarla 2003 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 2004'te dünya yedinciliği, 2009 Akdeniz Oyunları ikinciliği, 2009 Avrupa Ligi'nde ikincilik, 2010'da Avrupa Ligi üçüncülüğü elde etti.