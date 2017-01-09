Buradasın: Ajansspor.com » Voleybol» Bayanlar 1. Lig

Filede dev derbi!

Tarih09 Ocak 2017 , 10:23

Yorum
Filede dev derbi!

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarın Türk derbisine sahne olacak.

D Grubu 2. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçlarında VakıfBank, evinde Rusya temsilcisi Uralochka'yı 3-1, Eczacıbaşı VitrA ise deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibini 3-0 yenmişti.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri

me