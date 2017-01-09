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Filede dev derbi!
09 Ocak 2017 , 10:23
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarın Türk derbisine sahne olacak.
D Grubu 2. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçlarında VakıfBank, evinde Rusya temsilcisi Uralochka'yı 3-1, Eczacıbaşı VitrA ise deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibini 3-0 yenmişti.
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