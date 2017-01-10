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Fenerbahçe'nin konuğu Azerrail Bakü!

Tarih10 Ocak 2017 , 10:52

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Fenerbahçe'nin konuğu Azerrail Bakü!

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü'yü ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Saint Raphael'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe lider durumda bulunurken, Polonya ekibi Tauron'u evinde 3-1 mağlup eden Azerrail Bakü ise ikinci sırada yer alıyor.

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