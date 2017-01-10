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Fenerbahçe'nin konuğu Azerrail Bakü!
10 Ocak 2017 , 10:52
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- Voleybol
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü'yü ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Saint Raphael'i deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe lider durumda bulunurken, Polonya ekibi Tauron'u evinde 3-1 mağlup eden Azerrail Bakü ise ikinci sırada yer alıyor.
- İlgili:
- Voleybol
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