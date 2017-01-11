- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray İsviçre deplasmanında!
11 Ocak 2017 , 10:43
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre'nin Franches-Montagnes ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Rossemasion kentinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Romanya'dan Alina Felicia Suciu ile Bulgaristan'dan Simeon Ivanov hakem ikilisi yönetecek.
Müsabakanın rövanşı 24 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.
- İlgili:
- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar