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Eczacıbaşı yarı finalde!

Tarih15 Ocak 2017 , 21:05

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Eczacıbaşı yarı finalde!

 Eczacıbaşı VitrA: 3 - Halkbank: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bülent Bozkurt, Burhan İlhan

Eczacıbaşı VitrA: Nilay Özdemir, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kosheleva, Ceylan Arısan (Gülden Kuzubaşıoğlu, Thaisa, Hande Baladin, Neslihan Demir Güler) 

Halkbank: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Tutku Yüzgenc, Salas, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Nur Duygu Doğan)

Setler: 25-23, 25-22, 21-25, 25-17

Süre: 119 dakika (30, 31, 31, 27)

 

Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında Eczacıbaşı VitrA, Halkbank'ı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi.

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