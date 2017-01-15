Galatasaray'ı yendi, yarı finale yükseldi!

Haber: Tayyar SÜMEN

GALATASARAY- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 2-3

SALON: Ankara Başkent Spor Salonu

HAKEMLER: Onur Hoşnut- Meryem Tekol

GALATASARAY: Gamze (5), Güldeniz (6), Aslı (7), Centoni (20), Seda (20), Jack (8), Nihan (L), Ada (2), Ruseva (6), Nursevil (1), Leys (8)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Dora (17), Ivana (12), Da Silva (24), Fatma (13), İpek (1), Özge (3), Aylin (L), Yaren (-), Merve (-), İkbal (1), Bashnakova (1)

SETLER: 25-27, 17-25, 25-14, 25-20, 12-15

SÜRE: 127 Dk. (34, 25, 24, 27, 17)

SAYI: 104-101

RAKİP TAKIM HATASI: 21-29

SERVİS: 105-100

SERVİSTEN SAYI: 4-3

HATALI SERVİS: 11-10

MANŞET: 90-94

HATALI MANŞET: 3-4

HÜCUM: 140-132

HÜCUMDAN SAYI: 65-57

BLOKTAN SAYI: 14-12

2016-2017 Voleybol Sezonu Bayanlar Kupa Voley Çeyrek final karşılaşmaları ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray’ı 3-2 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yarı Finale yükselen ikinci takım oldu. İlk maçta Nilüfer Belediyesi’ni 3-0 mağlup edip Yarı Finale yükselen Vakıfbank’ın rakibi oldu. Birinci Yarı Final karşılaşması yarın 16 Ocak Pazartesi günü saat 16:00 ‘da Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanacak.

MAÇA İYİ BAŞLAYAN CİM-BOM, SETİ ALAN BURSA OLDU!

Maça iyi başlayan Galatasaray oldu. İlk teknik molayı 4 sayı fark ile 8-4 önde geçti. İkinci teknik molayı da 16-13 önde tamamlayan Cim-Bom sayı farkını 5’e çıkarttı. Skor da 24-19 oldu. Sonraki sürelerde Galatasaray set sayısını alamadı. Bursa üst, üste 5 sayı alarak 24-24’de beraberliği sağladı. Seda ile Galatasaray skoru 25-24 yaptı. Üst, üste 3 sayı alan Bursa önce 25-25 beraberliği sağladı. 25-26 öne geçti. Galatasaray’dan Jack’ın smaçı blokta kalınca Bursa seti 25-27 aldı. Seda’nın takımına kazandırdığı 10 sayı galip gelmesine yetmedi.

BURSA İKİNCİ SETİ ALIRKEN ZORLANMADI!

İlk sette tutuk başlayıp sonradan açılarak seti alan Bursa Büyükşehir ikinci sette de takım halinde başarılı oyununu sürdürdü. Karşılıklı alınan sayı ve beraberlikler sonrası ilk teknik molayı Bursa 7-8 önde tamamladı. Sayı farkını 3’çıkarttı skor da 7-10 oldu. Maçı bırakmayan Sarı- Kırmızılılar 11-11’de beraberliği yakaladıysa da ikinci teknik molayı da yine Bursa 14-16 önde bitirdi. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Bursa seti de 17-25 alırken zorlanmadı.

CİM-BOM 2 SET KAYBINDAN SONRA SETİ ALIP MORAL BULDU!

İki set kaybeden Galatasaray üçüncü sete hızlı başladı. Teknik molaları 8-5 ve 16-10 farklı önde geçti. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Cim-Bom seti de 25-14 farklı skorla aldı. Leys, Centoni ve Aslı’nın etkili servis ve smaçlarıyla rakiplerine nefes aldırmadılar. Galatasaray seti hücumdan 18, bloktan 3 ve rakip takım hatasından da aldıkları 4 sayıyla seti kazandılar.

GALATASARAY 4. SETİ ALIP BERABERLİĞİ SAĞLADI!

Üçüncü seti alıp moral bulan Sarı-Kırmızılılar dördüncü sette de hız kesmedi. Bu setin de teknik molalarına da 8-5 ve 16-10 önde girdi. Sonraki sürelerde de rakibinin oyun düzenini çözen Cim-Bom bu seti de kazanırken zorlanmadı. 2-2 Beraberliği sağlıyarak maçı da final setine taşıdı.Bu sette de libero Nihan çok iyi manşetler aldı. Pasör Gamze takımı iyi oynattı. Centoni, Seda, Aslı ve Leys bu sette de smaçlarıyla, servisleriyle takımın seti kazanmasında büyük rol oynadılar.

FİNAL SETİNİ KAZANAN BURSA MAÇI DA KAZANDI!

Yarı Finale kalacak takımın belirleneceği final seti, kıran, kırana başladı. Karşılıklı alınan sayı ve beraberlikle geçen setin saha değişimini Bursa 7-8 önde geçti. Stresli geçen sette fazla hata yapan Galatasaray seti ve maçı kaybederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi seti 12-15 maçı da 2-3 kazandı. Yarı finalin yolunu tuttu. Yarı finalde Vakıfbank’ın rakibi oldu.