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Vakıfbank yarı finalde!
15 Ocak 2017 , 14:13
- İlgili:
- Voleybol
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- Vakıfbank
VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
- VakıfBank, yarı finale yükseldi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen Yıldız
VakıfBank: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)
Nilüfer Belediyespor: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre Janset Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş (Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran, Selen Kafadar Aşıcı)
Setler: 25-19, 25-15, 25-19
Süre: 78 dakika (27, 25, 26)
Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
- İlgili:
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- Vakıfbank
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