Kupa Voley'in ilk finalisti Vakıfbank!

Haber: TAYYAR SÜMEN

VAKIFBANK- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 3-0

SALON: Ankara Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar- Burha İlhan

VAKIFBANK: Kübra (7), Naz (3), Tıng Zhu (13), Milena (16), Lonneke (7), Gözde (13), Gizem (L), Cansu Özbay (-), Kımberly (2), Melis (-)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Da Silva (15), Fatma (7), İpek (7), Özge (1), Dora (5), Ivana (4), Aylin (L), Ceren (L),Yaren (-), Merve (-), Bashnakova (1), İkbal (-), Nuran (-)

SETLER: 25-17, 25-19, 25-16

SÜRE: Dk. (27, 26, 28 )

SAYI: 75-52

RAKİP TAKIM HATASI: 15-12

SERVİS: 74-53

SERVİSTEN SAYI: 2-3

HATALI SERVİS: 6-6

MANŞET: 47-68

HATALI MANŞET: 3-2

HÜCUM: 80-89

HÜCUMDAN SAYI: 48-34

BLOKTAN SAYI: 10-3

2016-2017 Voleybol Sezonu Bayanlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup eden Vakıfbank kupanın ilk finalisti oldu. Maçın oyuncusu seçilen Vakıfbank’ta Gözde Kırdar’a Vestel’den Telefon hediye edildi. Vakıfbank Finali yarın 17 Ocak Salı günü saat 19: 00’da Eczacıbaşı Vitra- Fenerbahçe galibi ile oynayacak. Maçı NTV canlı olarak yayınlayacak.

BERABERLİKLERLE BAŞLAYAN SETİ VAKIFBANK ALDI!

Çeyrek finalde Nilüfer Belediyesi’ni 3-0 mağlup edip yarı finale yükselen Vakıfbank ile Galatasaray’ı 3-2 mağlup edip yarı finale yükselen Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında oynanan yarı final karşılaşması karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlkk teknik molayı Bursa Büyükşehir Belediyesi 7-8 önde geçti. Sonraki sürelerde de beraberlik 13-13’e kadar devam etti. Gözde, Lonneke ve Milena’nın etkili servis ve smaçlarıyla sayıları bulan Vakıfbank 2. Teknik molayı 16-13 önde tamamladı. Seti de 25-17 farklı aldı.

VAKIFBANK İKİNCİ SETİ DE ALIRKEN ZORLANMADI!

İlk seti alan Vakıfbank ikinci sete hızlı başladı. Üst, üste aldığı sayılarla skoru 4-1 lehine çevirdi. İlk teknik molayı da4 sayı fark ile 8-4 önde geçti. Sonraki sürelerde sayı farkını 7 sayıya çıkartan Vakıfbank ikinci teknik molayı da 16-9 farklı önde tamamladı. Seti de 25- 19 alırken zorlanmadı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi. Libero Gizem iyi manşetler alırken, pasör Naz takımı iyi oynattı. Bu sette ise Gözde, Tıng Zhu ve Milena ön plana çıktı. Kübra ve Lonneke de da setin alınmasında katkı da bulundu.

ÜÇÜNCÜ SETİ DE ALAN SARI-SİYAHLILAR TURU DA ATLADI!

İlk iki seti almanın avantajı ile sahaya çıkan Vakıfbank, üçüncü sette de takım halinde çıkarttığı başarılı oyunuyla sonuca gitti. Teknik molalara 8-6 ve 16-8 farklı önde girdi. Bursa BŞB seti almak için bütün gücünü ortaya koyduysa da buna Vakıfbank izin vermedi. Sarı- Siyahlılar sonraki sürelerde de başarılı oyununu sürdürdü. Seti 25-16 maçı da 3-0 kazandı. Turu da atladı. Yarı finale yükselen ilk takım oldu.