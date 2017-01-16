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Vakıfbank'a gurur! En iyisi seçildi!
16 Ocak 2017 , 12:26
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- Voleybol
- Bayanlar 1. Lig
- Vakıfbank
Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ın Çinli voleybolcusu Zhu Ting, ülkesinde yılın kadın sporcusu ödülünü aldı.
VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamaya göre Zhu Ting, Çin'in ulusal kanalı tarafından gerçekleştirilen "Yılın En İyi Spor İnsanları" anketinde "Yılın Kadın Sporcusu" unvanına layık görüldü.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Çin Milli Takımı formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan ve "En Değerli Oyuncu" ödülünü kazanan Ting, 2016 yılının kendisi için unutulmaz olduğunu ve hep mutluluklar getirdiğini belirterek, "Milli takımdaki antrenörüm Lang Ping'e, takım arkadaşlarıma ve beni destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni olmadan asla bunu başaramazdım. 2016 benim için başarı ve mutlulukla dolu bir yıl oldu, umarım 2017'de daha başarılı olurum." ifadelerini kullandı.
- İlgili:
- Voleybol
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- Vakıfbank
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