Bahar Toksoy Guidetti Fenerbahçe'de...



Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, başarılı orta oyuncusu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Türk milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'yi renklerine bağladı. Milli oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.



Fenerbahçe transferi resmi internet sitesinden böyle duyurdu:



Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Yeni Sarı Melek Bahar Toksoy Guidetti’ye Fenerbahçe’ye hoşgeldin diyor, kendisine Kadın Voleybol Takımımız’da başarılar diliyoruz.