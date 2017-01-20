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Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Tarih20 Ocak 2017 , 20:37

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Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0


Salon: Ayazağa

Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman

Eczacıbaşı VitrA: Ceylan Arısan, Nilay Özdemir, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Hande Baladın (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Ognjenovic)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Horvath, Milos, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce, Ceren Cihan)

Setler: 26-24, 25-20, 28-26

Süre: 91 dakika (31, 28, 32)


İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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