Vakıfbank Galatasaray'a set vermedi..

Haber: TAYYAR SÜMEN

GALATASARAY- VAKIFBANK: 0-3

SALON: Galatasaray Park Voley

HAKEMLER: İlhami Şenyurt- Tayfun Şener

GALATASARAY: Gamze (3), Leys (9), Aslı (4), Centoni (12), Seda (7), Jack (8), Nihan (L), Ada (-), Ruseva (1), Nursevil (-), Güldeniz (2), Ezgi (1)

VAKIFBANK: Cansu (-), Gözde (8), Milena (10), Lonneke (20), Zhu (12), Özgenur (5), Gizem (L), Naz (-), Kımberly (1), Cansu (-),

SETLER: 27-29, 21-25, 14-25

SÜRE: 84 Dk. (34, 26, 24 )

SAYI: 62-79

RAKİP TAKIM HATASI: 15-23

SERVİS: 64-77

SERVİSTEN SAYI: 5-3

HATALI SERVİS: 13-11

MANŞET: 66-51

HATALI MANŞET: 3-5

HÜCUM: 107-95

HÜCUMDAN SAYI: 36-43

BLOKTAN SAYI: 6-10

2016- 2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar 1. Etap 2. Devre derbi karşılaşmasında ezeli rakiplerinden Galatasaray’ı deplasmanda çıkarttığı başarılı oyunuyla set vermeden 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-0 kazanan Vakıfbank ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Sarı- Siyahlılar 37.08’lik puan ile liderliğini sürdürdü. 12 maçta 12 galibiyeti olan Sarı-Siyahlılar rakiplerinden 36 set alırken, rakiplerine sadece 3 set verdi. Maçın en skorer oyuncusu Vakıfbank’tan 20 sayı ile Lonneke oldu. Onu 12 Sayı ile Zhu, Galatasaray’dan da Centoni takip etti. Vakıfbank’tan Milena bloktan 5, ataktan da 5 olmak üzere takımına 10 sayı kazandırdı. Vakıfbank bloktan 10 sayı kazanırken, Cim-Bom 6 sayı kazandı. Servisten ise Galatasaray 5, Vakıfbank ise 3 sayıyı hanesine yazdırdı. Galatasaray servisten 13, Vakıfbank ise 11 sevis hatası yaptı.

İLK SETİ KONUK TAKIM VAKIFBANK’IN OLDU!

Maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. Skor 7-7’den sonra ilk teknik molayı konuk takım 7-8 önde geçti. Teknik mola sonrası Vakıfbank Lonneke ve Zhu’nun etkili servis ve smaçlarıyla oyuna ağırlıklarını koydu. İkinci teknik molayı da 10-16 farklı önde tamamladı. Oyunu bırakmayan Galatasaray Seda, Centoni ve Leys’in takımlarına kazandırdıkları sayılarla rakibini 20-20’de yakaladı. 24-22 öne geçti. Set sayısını alamayınca Vakıfbank, 24-24’de rakibini yakaladı. Skor 27-27’ye kadar beraberlikler sürdü. Lonneke’nin smaçı, ardından da plasesi Vakıfbank’a seti 27-29 kazandırdı.

BERABERLİKLER SONRASI İKİNCİ SETİ DE ALAN VAKIFBANK OLDU!

Maçın ikinci seti de ilk sette olduğu gibi karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı Galatasaray 8-6, ikinci teknik molayı ise Vakıfbank 15-16 önde geçti. Sonraki süreler 19-19’a kadar beraberliklerle sürdü. Vakıfbank 19-20 öne geçti. Bu sette de Lonneke ve Gözde ile sayı bulan Vakıfbank bu seti de 21-25 aldı. Set skorunu da 2-0 lehine çevirdi. Galatasaray’dan Jack ve Centoni’nin takımlarına kazandırdığı sayılar seti almaya yetmedi.

İLK 2 SETİ ALAN VAKIFBANK İÇİN 3. SETİ ALMAK ZOR OLMADI!

İki set almanın büyük avantaj ve morali ile sahaya çıkan Vakıfbank üçüncü sete hızlı başladı. Üst, üste aldığı sayılarla skoru bir anda 0-4 lehine çevirdi. İlk teknik molayı da 2-8 önde kapadı. Sonraki sürelerde Galatasaray oyundan düştü. Manşet hatalarına, auta atılan smaçlarda eklenince Vakıfbank sayıları buldu. İkinci teknik molayı da 8-16 farklı önde geçti. Sonraki sürelerde de değişen bir şey olmadı. Sayı farkını artıran Vakıfbank seti de - 25 maçı da 3-0 kazandı. İkinci yarıya da yenilgisiz başladı ve liderliğini de sürdürdü.