Sarı Melekler nefes aldırmadı!

Haber: TAYYAR SÜMEN

SARIYER BELEDİYESİ- FENERBAHÇE: 0-3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erol Akbulut- Bülent Kırmızı

SARIYER BELEDİYESİ : Arelya (2), Esra (7), Alexis (2), Rida (1), Eva (8), Selin (4), Sinem (L), Funda (L), Çağla (7), Miniriye (-), Zülfiye (-), Melike (2),

FENERBAHÇE: Eda (7), Nootsara (1), Natalia (14), Dicle Nur (10), Polen (15), Kim (7), Melis (L), Merve (L), Ezgi (-), Şeyma (2),

SETLER: 21-25, 10-25, 13-25

SÜRE: 78 Dk. (32, 23, 23)

SAYI: 44-75

RAKİP TAKIM HATASI: 11-19

SERVİS: 46-73

SERVİSTEN SAYI: 2-6

HATALI SERVİS: 7-8

MANŞET: 65-39

HATALI MANŞET: 9-3

HÜCUM: 81-72

HÜCUMDAN SAYI: 29-36

BLOKTAN SAYI: 2-14

MELEKLER, BOĞAZIN MARTILARINA NEFES ALDIRMADI!

206-2017 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi 1.Etap 2. Devre 12. Hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sarıyer Belediyesi’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. 12 maçta 9. Galibiyetini aldı. Puanını da 29. 36’ya çıkartan Sarı Melekler Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra’nın ardından 3. Sırada yerini korudu. Sarıyer Belediyesi ise 3 galibiyete karşılık 9. Mağlubiyeti ile tanıştı. 9.30 puanı bulunan Sarıyer Belediyesi sıralamada da 9. Sıradan 10. Sıraya indi. Maçın en skorer oyuncusu 15 sayı Fenerbahçe’den Polen oldu. Onu takım arkadaşı Natalia 14 sayı ile Dicle Nur da 10 sayı ile takip etti. Fenerbahçe servisten 6, bloktan 14 ve ataktan 36 ve rakip takım hatasından da aldığı 19 sayı ile maçı kazandı.

FENERBAHÇE ZOR ANLAR YAŞADIĞI SET ALMASINI BİLDİ!

Fenerbahçeli 500 kadar taraftarın “ Mustafa Kemal’in askerleriyiz” “En büyük Fenerbahçe, şampiyon olmaya geldik” sloganı atıp İzmir marşı söyledikleri, Maç karşılıklı alınan sayı ve beraberliklerle başladı. İlk teknik molayı Sarıyer Belediyesi 8-6 önde geçti. Teknik mola sonrası da Sarıyer Belediyesi bayağı direndi. Fenerbahçe zor anlar yaşamasına rağmen rakibini 15-15’de yakaladı ve beraberliği sağladıktan sonra ikinci teknik molayı 15-16 önde tamamladı. Be çekişme ve heyecan skor 21-21’e kadar sürdü. Sonra oyuna Kim ve Natalia ile ağırlığını koyan Fenerbahçe seti de 21-25 aldı.

FENERBAHÇE 2 VE 3. SETLERDE RAKİBİNE NEFES ALDIRMADI!

İlk sette zorlanan Fenerbahçe ikinci sete hızlı başladı. Üst üste aldığı sayılarla skoru 0-7 lehine çevirdi. Teknik molaları da 1-8 ve 1-16 önde geçti. Sonraki sürelerde de üstün oyununu sürdüren Sarı-Lacivertliler seti de 10-25 farklı aldı.

Üçüncü sete de aynı hızla devam eden Fenerbahçe bu sette de rakibine nefes aldırmadı. Bir anda skoru 0-5 yaptı. İlk teknik molayı da 1-8 önde kapadı. İkinci teknik molayı da 5-16 önde bitiren Fenerbahçe seti 13 - 25 maçı da 3-0 kazandı.