- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Beşiktaş, İdmanocağı'nı 3-2 yendi
23 Ocak 2017 , 17:59
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın son maçında Beşiktaş, İdmanocağı'nı 3-2 yendi.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Bülent Bozkurt, Erdal Fındık
Beşiktaş: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu, Tuğçe Ersan, Yasemin Güveli)
İdmanocağı: Birgül Güler, Neşve Büyükbayram, Kristina, Ece Hocaoğlu, Rachel, Matienko (Ayça İhtiyaroğlu, Nefize Bayramoğlu, Kübra Kegan)
Setler: 14-25, 25-16, 25-18, 29-31, 15-13
Süre: 137 dakika (24, 25, 26, 39, 23)
YORUM EKLE
Son Bayanlar 1. Lig HaberleriTüm Bayanlar 1. Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar