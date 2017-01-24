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Çanakkale Belediye sonunu getiremedi..

Tarih24 Ocak 2017 , 20:07

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Çanakkale Belediye sonunu getiremedi..

Çanakkale Belediyespor: 2 - Olympiakos: 3

Salon: Anafartalar 

Hakemler: Miklos Horvath (Macaristan), Zdravko Jakisa (Bosna Hersek)

Çanakkale Belediyespor: Beyza Arıcı, Sinem Barut, Kulan, Seda Türkkan, Elif Uzun, Jerkov (Buse Kayacan, Ceren Kestirengöz, Gözde Dal)

Olympiakos: Christodoulou, Giota, Hippe, Lamprousi, Lazarevic, Malasai (Konomi, Tsima, Vlachaki, Kokkinaki) 

Setler: 20-25, 24-26, 25-15, 25-19, 9-15

Süre: 119 dakika (24, 29, 23, 27, 16) 

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası 8'li finaller ilk maçında Çanakkale Belediyespor, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu

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